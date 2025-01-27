Айзейя Хартенштайн вернулся в состав «Тандер» после пропуска 5 матчей

Айзейя Хартенштайн восстановился от травмы.

Центровой «Оклахомы» вернулся в состав в победном матче с «Портлендом» (118:108) в воскресенье.

В активе Хартенштайна , который пропустил 5 игр из-за растяжения икроножной мышцы, 14 очков, 11 подборов и 6 передач.