Айзейя Хартенштайн вернулся в состав «Тандер» после пропуска 5 матчей
Айзейя Хартенштайн восстановился от травмы.
Центровой «Оклахомы» вернулся в состав в победном матче с «Портлендом» (118:108) в воскресенье.
В активе Хартенштайна, который пропустил 5 игр из-за растяжения икроножной мышцы, 14 очков, 11 подборов и 6 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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