7

Брэдли Бил: «Такое ощущение, будто я в «Клипперс» уже несколько лет»

Брэдли Бил рассказал о комфортной адаптации в новом клубе.

«Это странно. Такое ощущение, будто я здесь уже несколько лет – настолько комфортно я чувствую себя с этой группой игроков. Они так меня приняли, что я ощущаю себя как дома. Это прекрасно.

Я всегда могу адаптироваться … но мне нравится играть свободно. Люблю играть без мяча – делать рывки к кольцу и постоянно двигаться. Могу работать и с мячом в высоком пик-н-ролле, организовывать атаку – что угодно», – поделился Бил.

Источник: The Orange County Register
Источник: The Orange County Register
logoКлипперс
logoБрэдли Бил
logoНБА
