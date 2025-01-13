У основной пятерки «Индианы» лучший защитный рейтинг в НБА (97,7)

Стартовая пятерка «Пэйсерс» показывает отличные цифры в защите.

Комбинация из центрового Майлза Тернера , форвардов Паскаля Сиакама и Беннедикта Матурина и защитников Эндрю Нембхарда и Тайриза Халибертона позволяет сопернику набрать 97,7 очка на 100 владений, что является лучшим результатом среди всех пятерок, отыгравших минимум 150 минут в сезоне.

Этот состав «Пэйсерс» провел вместе на паркете 23 матча и 324 минуты.

В Топ-3 также находятся пятерки «Бостона » (Хорфорд, Холидэй, Браун, Тейтум, Уайт) и «Оклахомы» (Хартенштайн, Гилджес-Александер, Дорт, Уильямс, Уоллес)

«Индиана» в целом занимает 20-е место среди клубов НБА по защитному рейтингу (114) в текущем чемпионате.