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У основной пятерки «Индианы» лучший защитный рейтинг в НБА (97,7)

Стартовая пятерка «Пэйсерс» показывает отличные цифры в защите.

Комбинация из центрового Майлза Тернера, форвардов Паскаля Сиакама и Беннедикта Матурина и защитников Эндрю Нембхарда и Тайриза Халибертона позволяет сопернику набрать 97,7 очка на 100 владений, что является лучшим результатом среди всех пятерок, отыгравших минимум 150 минут в сезоне.

Этот состав «Пэйсерс» провел вместе на паркете 23 матча и 324 минуты.

В Топ-3 также находятся пятерки «Бостона» (Хорфорд, Холидэй, Браун, Тейтум, Уайт) и «Оклахомы» (Хартенштайн, Гилджес-Александер, Дорт, Уильямс, Уоллес)

«Индиана» в целом занимает 20-е место среди клубов НБА по защитному рейтингу (114) в текущем чемпионате.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети CraftedNBA
logoБостон
logoДжейлен Уильямс
logoШэй Гилджес-Александер
logoАйзейя Хартенштайн
logoДрю Холидэй
logoИндиана
logoЭндрю Нембхард
logoНБА
logoДеррик Уайт
logoЭл Хорфорд
logoБеннедикт Матурин
logoКэйсон Уоллес
logoДжейсон Тейтум
logoОклахома-Сити
logoМайлз Тернер
logoДжейлен Браун
logoТайриз Халибертон
logoЛугенц Дорт
logoПаскаль Сиакам
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