У основной пятерки «Индианы» лучший защитный рейтинг в НБА (97,7)
Стартовая пятерка «Пэйсерс» показывает отличные цифры в защите.
Комбинация из центрового Майлза Тернера, форвардов Паскаля Сиакама и Беннедикта Матурина и защитников Эндрю Нембхарда и Тайриза Халибертона позволяет сопернику набрать 97,7 очка на 100 владений, что является лучшим результатом среди всех пятерок, отыгравших минимум 150 минут в сезоне.
Этот состав «Пэйсерс» провел вместе на паркете 23 матча и 324 минуты.
В Топ-3 также находятся пятерки «Бостона» (Хорфорд, Холидэй, Браун, Тейтум, Уайт) и «Оклахомы» (Хартенштайн, Гилджес-Александер, Дорт, Уильямс, Уоллес)
«Индиана» в целом занимает 20-е место среди клубов НБА по защитному рейтингу (114) в текущем чемпионате.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети CraftedNBA
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