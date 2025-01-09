Брайан Уиндхорст: «Оклахоме» очень сильно недоставало Чета Холмгрена в игре с «Кливлендом»

Эксперты ESPN отметили ключевой элемент матча «Кливленд» – «Оклахома» (129:122).

«Тандер» очень сильно недоставало Холмгрена в этом противостоянии. Как бы хороши ни были «большие» «Кавальерс», а Джарретт Аллен провел уже второй блестящий матч за неделю, переиграв Энтони Дэвиса перед Новым годом, сразу представлялось, как все изменилось бы, если бы «Тандер» смогли противопоставить свою полную переднюю линию.

Габариты стали ключевым фактором двух поражений команды в последних 17 матчах, и решение этой проблемы уже есть у «Оклахомы» в составе», – заявил Брайан Уиндхорст.

«Чет Холмгрен остается 2-м важнейшим игроком команды. «Кливленд » доминировал в «краске». Айзейя Хартенштайн – великолепный «большой», но он остается единственным настоящим центровым, кроме Холмгрена, в ротации. Их связка могла все изменить», – рассудил Тим Бонтемпс.

Чет Холмгрен не играет с 11 ноября из-за перелома.