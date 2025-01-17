Выход новичка «Оклахомы» центрового Брэндена Карлсона совпал с началом ключевого рывка 30:2 в матче с «Кливлендом»
«Оклахома» провела матч (134:114) с лидером Востока без травмированных Айзейи Хартенштайна и Чета Холмгрена.
За 5:27 до конца первой четверти при счете 12:11 в пользу «Кавальерс» на паркет вышел новичок «Тандер» центровой Брэнден Карлсен. 25-летний баскетболист был отчислен из команды в начале января и вернулся, подписав 10-дневный контракт.
Карлсен доиграл до конца четверти, которая завершилась со счетом 32:14 в пользу «Оклахомы». В начале 2-й 12-минутки уже без его присутствия хозяева довели счет до 40:14. «Тандер» набрали 30 очков в ответ на 2 со стороны «Кливленда» со счета 10:12.
Карлсен получил всего 17 минут в победной встрече, набрав 11 очков и 4 подбора при 4 точных из 8 бросков с игры и 3 из 6 из-за дуги.
«Отдаю ему должное. Всей его работе, которая остается за кадром. Тренировки с высокой интенсивностью вместе с группой мало задействованных игроков. Его подход к упражнениям, к поздним минутам в разгромных матчах. Во всех ситуациях он отрабатывает одинаково хорошо» – похвалил игрока главный тренер Марк Дэйгнолт.
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