Айзейя Хартенштайн пропустит минимум неделю из-за растяжения икроножной мышцы
Айзейя Хартенштайн выбыл из состава «Тандер».
Центровой «Оклахомы» получил растяжение левой камбаловидной мышцы в победном матче с «Филадельфией». Центровой пропустит минимум неделю и не примет участия в игре против «Кливленда».
«Тандер» проведет встречу с «Кавальерс» без основных игроков передней линии. Чет Холмгрен недавно приступил к начальной стадии тренировок.
Хартенштайн набирает 11,7 очка, 12,2 подбора, 4,1 передачи и 1,3 блок-шота в среднем в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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