Энтони Дэвис об отсутствии у него награды «Лучший защитник года»: «Слишком напряжно думать об этом»
Энтони Дэвис признался, что больше не думает о награде «Лучший защитник года».
«Когда я пришел в лигу, звание лучшего защитника года присуждалось бигмену, который делал блок-шоты и лидировал в лиге по количеству блок-шотов. Я трижды становился лучшим по блок-шотам в начале карьеры, но награда мне так и не досталась.
Я знаю, что это также во многом связано с командной защитой, что тоже меня смущает, потому что это индивидуальная награда.
Безусловно, я зол, что у меня нет этой награды, потому что я знаю, что вложил много сил в оборону, но сейчас это как бы неважно. Мне слишком напряжно думать об этом», – сказал центровой «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPN
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