Энтони Дэвис (36+13) и Леброн Джеймс (25+12) привели «Лейкерс» к победе над «Голден Стэйт» (118:108)
Энтони Дэвис и Леброн Джеймс отличились в матче против «Уорриорз».
«Лейкерс» справились с «Голден Стэйт» в гостях со счетом 118:108.
На счету Дэвиса 36 очков, 13 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот. Центровой реализовал 13 из 23 бросков с игры и 10 из 12 штрафных.
Джеймс набрал 25 очков при 12 из 25 с игры. Форвард сделал 12 передач и 5 подборов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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