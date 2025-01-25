Джей Джей Редик о давлении со стороны Леброна и Дэвиса по усилению: «Никакой реакции. Мы все хотим победить, но совершать сделки не так просто»
Джей Джей Редик отреагировал на ситуацию с возможным усилением состава «Лейкерс».
Лидеры «озерников» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, по слухам, считают, что команда сможет бороться за титул только в случае приобретения 1-2 игроков.
«Никакой реакции. Реальность такова, что в опубликованном прессой материале нет ничего нового. Я получил эту работу шесть месяцев назад. Я и без того все знаю. Следил за этой командой с тех пор, как завершил карьеру. Можно просто менять дату напротив подобных новостей – все это не имеет большого значения.
Эти парни хотят победить, мы хотим победить. Но у нас конкурентная среда, совершать сделки не так просто», – констатировал главный тренер «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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