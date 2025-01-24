Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» очень сдержанны в использовании драфт-пиков в обменах, и эта позиция не меняется»

Брайан Уиндхорст прокомментировал работу «Лейкерс» на рынке обменов.

«Последние переговоры «Лейкерс » с другими клубами лишены агрессивности, это намекает на их озабоченность нынешними звездами команды. Организация очень сдержанно подходит к использованию драфт-пиков первого раунда в обменах в последние сезоны, и нет никаких признаков того, что это может измениться.

Обмен Д’Анджело Расселла усложнил ситуацию с возможной крупной сделкой, потому что лишил их большого истекающего контракта в платежке. Если что-то и случится, это будет какой-то не слишком значительный ход, уровня приобретения Финни-Смита », – сообщил инсайдер ESPN.

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис упоминали необходимость укрепления состава для решения серьезных вопросов, стоящих перед командой.