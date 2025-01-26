«Чего?!». Стеф Карри был ошарашен результатом «Уорриорз» (1-20) в сезоне в ситуациях, когда команда уступала по итогам 3 четвертей
Стеф Карри порассуждал о проблемах команды в концовках.
«Голден Стэйт» проиграл «Лейкерс» дома (108:118). Хозяева уступали на 6 очков перед заключительной 12-минуткой. Стефа Карри спросили, с чем может быть связана неспособность команды переломить ход матча в концовках. «Уорриорз» проиграли 20 из 21 матча, в которых уступали по итогам 3 четвертей.
«Чего?! Ну и ну. Я не знал этого.
В некоторых матчах нам не удается набирать очки. Сегодня Энтони Дэвис и Леброн Джеймс контролировали ход игры. Думаю, есть много причин, по которым эти 1-20 произошли. Это одна из аномалий, с которыми нам предстоит разобраться», – ошарашенно заключил защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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