Кевин Янг: «Отец Егора Демина довольно жесткий чувак, некоторые разговоры по Zoom были пугающими»
Кевин Янг рассказал, как BYU нашел Егора Демина.
«Мне всегда было интересно подбирать иностранных игроков, когда я работал в НБА. Мы с Тимом Фэнни, одним из моих ассистентов, который много лет работал в Европе, составили предварительный список лучших молодых игроков в Европе. Егор, разумеется, был в этом списке.
Баскетбольный мир очень тесен. Чем больше мы копались, тем больше находили общих знакомых, и мир становился еще меньше. Выяснилось, что нас многое связывает. В скором времени мы созвонились по Zoom. Его отец довольно жесткий чувак, некоторые разговоры были довольно пугающими.
Но все хорошо. Мы созвонились несколько раз, и чем больше мы разговаривали, тем больше было взаимного уважения, и все случилось довольно быстро», – рассказал главный тренер университета Бригама Янга.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал BYUtv Sports Nation
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