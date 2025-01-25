Кевин Янг: «Отец Егора Демина довольно жесткий чувак, некоторые разговоры по Zoom были пугающими»

Кевин Янг рассказал, как BYU нашел Егора Демина.

«Мне всегда было интересно подбирать иностранных игроков, когда я работал в НБА. Мы с Тимом Фэнни, одним из моих ассистентов, который много лет работал в Европе, составили предварительный список лучших молодых игроков в Европе. Егор, разумеется, был в этом списке.

Баскетбольный мир очень тесен. Чем больше мы копались, тем больше находили общих знакомых, и мир становился еще меньше. Выяснилось, что нас многое связывает. В скором времени мы созвонились по Zoom. Его отец довольно жесткий чувак, некоторые разговоры были довольно пугающими.

Но все хорошо. Мы созвонились несколько раз, и чем больше мы разговаривали, тем больше было взаимного уважения, и все случилось довольно быстро», – рассказал главный тренер университета Бригама Янга.