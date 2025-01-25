Эксперт Мэтт Бабкок о Егоре Демине: «Меня беспокоит отсутствие физической силы, скорости ног и атлетичности»

Эксперт считает, что Егору Демину не хватает физической силы и уверенности.

«На пике его выступлений мне нравились физические параметры Демина , его чувство игры и первоклассные навыки разыгрывающего для защитника ростом 205 сантиметров, который умеет набирать очки на всех трех уровнях. Меня беспокоило отсутствие у него физической силы, скорости ног и атлетичности.

С тех пор эти опасения усилились.

Ему нужно стать сильнее — не только для увеличения физической формы, но и для уверенности. Сила может помочь ему чувствовать себя более доминирующим и дать ему уверенность, чтобы брать на себя игру. Сейчас он слишком часто сливается с остальными — по-видимому, чтобы не совершать ошибок. Я также думаю, что его проблемы с броском связаны с уверенностью. Броски — это психологическая игра, и его нерешительность, похоже, стала его слабостью.

Но больше всего меня беспокоит отсутствие скорости. Изначально я думал, что он может быть основным игроком с мячом и настоящим разыгрывающим защитником при росте 205 сантиметров. Но он недостаточно быстр, чтобы стабильно выходить на свои позиции, отрываться или оказывать давление на защиту. Это ограничивает его и заставляет меня думать, что он скорее разыгрывающий форвард, чем настоящий разыгрывающий, что снижает его общую ценность с точки зрения НБА. А в защите он не сможет соперничать с ведущими защитниками в НБА .

Так что у Демина больше работы, чем я изначально думал. И он, вероятно, немного упадет в моем рейтинге. Отсутствие атлетичности, убывающая уверенность и неспособность быть основным игроком с мячом заставляют меня задуматься. Тем не менее, я надеюсь, что он сможет использовать успех вчерашнего матча, чтобы восстановить уверенность и снова начать играть как лучший игрок на площадке.

Тем не менее, я признаю, что сейчас он является жертвой сравнения с самим собой начала сезона, так что, возможно, мы слишком зацикливаемся на негативе. Я постараюсь использовать подход «стакан наполовину полон», потому что мы говорим о 18-летнем парне ростом 205 сантиметров, который является одним из лучших распасовщиков, которых я когда-либо видел, — и это нечто особенное», – пишет драфт-аналитик Мэтт Бабкок.