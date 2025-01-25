Егор Демин продемонстрировал отличные знания американских брендов на шоу Кевина Янга

Егор Демин стал участником викторины.

Российский разыгрывающий университета Бригама Янга Егор Демин принял участие в «Американской викторине» на шоу Кевина Янга, где показал отличные знания американских брендов и логотипов.

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