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Трэвис Хансен: «Егор Демин рассказывал о девушках, с которыми встречался в России. У них не было веры»

Трэвис Хансен рассказал о духовном росте Егора Демина в BYU.

«Я где-то прочитал, что худшее, что может быть в детском спорте – это поездка домой. Потому что порой родители хотят просто сказать: «Мне нравится, как ты играешь. Я тебя люблю. Пойдем поедим мороженое». Они хотят сразу высказать свое мнение.

Иногда может позвонить отец Егора и высказать свое недовольство, но я каждый раз напоминаю ему, чтобы он говорил с Егором о русской еде или о чем-то веселом, и просто говорил, что ему нравится его игра. Потому что Егор в этом нуждается.

Егор – отличный игрок и отличный парень. Он очень хочет добиться успеха, и он хочет этого как никто другой. Он приходит на тренировку, бросает по кольцу, затем проводит матч, и если он недоволен своей игрой, он возвращается в зал и бросает до часа ночи.

Но самое главное, что не видно людям – это его духовный рост. BYU (университет Бригама Янга – Спортс’‘) очень пошел ему на пользу, он помог ему больше узнать об Иисусе и Боге, о добре и служении людям.

Егор рассказывал о девушках, с которыми он встречался в России. У них не было веры, не было этой силы. И это было так эмоционально. Сейчас в BYU он встречается с девушкой, у которой есть вера. И ее не волнуют все эти повседневные вещи, что говорят люди.

Так что другие аспекты развития Егора также помогают ему во всех сферах жизни», – рассказал бывший игрок московского «Динамо» и подмосковных «Химок».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал BYUtv Sports Nation
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