NCAA. 15+5+7 Егора Демина помогли «Кугарс» крупно обыграть «Беаркэтс» (80:52)

Сегодня Бригам Янг с Егором Деминым в составе провел очередной матч в NCAA.

«Кугарс» на своей площадке разгромили «Цинциннати Беаркэтс». Егор Демин набрал 15 очков, реализовав 3 из 5 трехочковых бросков и 6 из 7 штрафных. Российский разыгрывающий добавил 5 подборов и 7 передач к своей статистической линейке. NCAA Бригам Янг – Цинциннати – 80:52 (28:23, 52:29) БРИГАМ ЯНГ: Сондерс (21 + 5 подборов), Демин (15 + 5 подборов + 7 передач), Бэйкер (11) ЦИНЦИННАТИ: Лукошюс (14) 26 января . 6.30 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.