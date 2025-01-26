NCAA. 15+5+7 Егора Демина помогли «Кугарс» крупно обыграть «Беаркэтс» (80:52)
Сегодня Бригам Янг с Егором Деминым в составе провел очередной матч в NCAA.
«Кугарс» на своей площадке разгромили «Цинциннати Беаркэтс». Егор Демин набрал 15 очков, реализовав 3 из 5 трехочковых бросков и 6 из 7 штрафных. Российский разыгрывающий добавил 5 подборов и 7 передач к своей статистической линейке.
Бригам Янг – Цинциннати – 80:52 (28:23, 52:29)
БРИГАМ ЯНГ: Сондерс (21 + 5 подборов), Демин (15 + 5 подборов + 7 передач), Бэйкер (11)
ЦИНЦИННАТИ: Лукошюс (14)
26 января. 6.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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