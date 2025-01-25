Трэвис Хансен о том, что Егор Демин может остаться в BYU еще на год: «Когда придет время, он примет лучшее для себя решение»

Трэвис Хансен оценил возможность того, что Егор Демин останется в BYU еще на год.

«Мы не говорим об этом. Мы просто работаем день за днем, матч за матчем, тренировка за тренировкой. Но ему здесь нравится, это 100 процентов. Он словно ребенок в магазине сладостей. Вы видели его, как он зажигает, смотрит матчи девушек и футбольные матчи. Он болеет, он кричит на судей. Он проводит лучшее время своей жизни и берет от нее все. Ему 18 лет, он впервые в колледже.

Ему нравится BYU. Ему нравятся тренеры. Он благодарен за эту возможность. Мы посмотрим, что готовит нам будущее. Мы получим информацию, когда придет время, и он примет лучшее для себя решение», – сказал бывший игрок московского «Динамо» и подмосковных «Химок».