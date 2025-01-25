Глава Башкортостана встретился с олимпийскими чемпионами и президентом Лиги ВТБ
24 января руководитель Башкортостана Радий Хабиров встретился с олимпийскими чемпионами по баскетболу, президентом Единой лиги ВТБ Сергеем Кущенко и исполнительным директором АСБ Сергеем Крюковым.
Баскетбольные легенды, среди которых заслуженные мастера спорта СССР Иван Едешко, Валерий Тихоненко и Ирина Сумникова, а также член зала славы ФИБА Евгений Гомельский, прибыли в Уфу для того, чтобы посетить Матч звезд АСБ.
Руководитель республики поблагодарил спортсменов за визит и подчеркнул, что баскетбол в Башкортостане активно развивается.
Кущенко высоко оценил Башкортостан как площадку для проведения масштабных соревнований.
«В республике проводят мероприятия на высочайшем уровне. Дворец борьбы – это не просто спортивное сооружение, это настоящий храм спорта. Когда заходишь внутрь, чувствуешь уникальную атмосферу. Это место объединяет поколения и вдохновляет», – сказал президент Лиги ВТБ.
24 января в Уфе состоялся Матч звезд АСБ.
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