Глава Башкортостана встретился с олимпийскими чемпионами и президентом Лиги ВТБ

В Уфе состоялась встреча главы Башкортостана с легендами баскетбола.

24 января руководитель Башкортостана Радий Хабиров встретился с олимпийскими чемпионами по баскетболу, президентом Единой лиги ВТБ Сергеем Кущенко и исполнительным директором АСБ Сергеем Крюковым.

Баскетбольные легенды, среди которых заслуженные мастера спорта СССР Иван Едешко, Валерий Тихоненко и Ирина Сумникова, а также член зала славы ФИБА Евгений Гомельский, прибыли в Уфу для того, чтобы посетить Матч звезд АСБ.

Руководитель республики поблагодарил спортсменов за визит и подчеркнул, что баскетбол в Башкортостане активно развивается.

Кущенко высоко оценил Башкортостан как площадку для проведения масштабных соревнований.

«В республике проводят мероприятия на высочайшем уровне. Дворец борьбы – это не просто спортивное сооружение, это настоящий храм спорта. Когда заходишь внутрь, чувствуешь уникальную атмосферу. Это место объединяет поколения и вдохновляет», – сказал президент Лиги ВТБ.

24 января в Уфе состоялся Матч звезд АСБ.