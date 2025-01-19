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Сергей Кущенко об игре ЦСКА – «Локо»: «Потрясающий по драматургии матч. Это баскетбол»

Сергей Кущенко поделился впечатлениями от матча ЦСКА – «Локомотив-Кубань».

«Потрясающий по драматургии матч, потрясающие эмоции! Это баскетбол.

Очень необычная и результативная игра. Одна из лучших в сезоне, безусловно. Каждые выходные в календаре лиги есть матч топового уровня», — сказал президент Единой лиги ВТБ.

«Локомотив» победил ЦСКА в гостях со счетом 106:104. Армейцы потерпели первое поражение на домашней площадке в этом сезоне.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
logoСергей Кущенко
logoЛокомотив-Кубань
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