Сергей Кущенко принял участие в Матче друзей АСБ и Совете АСБ

Сергей Кущенко принял участие в мероприятиях АСБ.

Президент Единой лиги ВТБ принял участие в Матче друзей АСБ и Совете АСБ, приуроченным к Матчу Звезд в Уфе.

24 января в Уфе проходит Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола. 48 самых ярких студентов-баскетболистов проводят выставочные шоу-матчи – женский и мужской. Мероприятие приурочено ко Дню российского студенчества и Дню рождения одного из основателей АСБ, легендарного спортсмена и тренера Сергея Белова – 23 января 2025 года ему исполнился бы 81 год.

Президент Лиги ВТБ сыграл в традиционном Матче друзей за команду АСБ. Встреча с командой Башкортостана закончилась дружеской ничьей – 64:64. Также Кущенко принял участие в Совете АСБ.

«АСБ – многолетний партнер Лиги ВТБ. Почетный президент Лиги Сергей Борисович Иванов стоял у истоков создания студенческой Лиги, и сейчас мы с большим удовольствием наблюдаем за развитием этого масштабного проекта. На Совете АСБ сегодня прозвучали очень хорошие цифры – лига представлена в 62 регионах, а количество спортсменов, которые выступают в АСБ, достигает 20 тысяч. Сама система студенческого спорта подталкивает к тому, чтобы вузы развивали то, что им нравится – где-то концентрируются на баскетболе 5х5, где-то на фиджитал-баскетболе.

АСБ – традиционно очень сильный организатор с креативными идеями, и предстоящий матч звезд в Уфе – не исключение. На каждом мероприятии собираются новые люди и те, кто постоянно поддерживает проекты Ассоциации.

Необходимо поблагодарить Башкортостан, который принимает АСБ в очередной раз – в 2020 году было великолепное мероприятие на «Уфа-Арене». Сейчас это не менее статусный «Дворец борьбы», где прошел Совет по развитию физической культуры и спорта и форум «Россия – спортивная держава», прекрасно проведенный в Уфе. Все эти мероприятия продвигают спорт и баскетбол в целом, и АСБ является для этого очень хорошим драйвером», – сказал Кущенко.