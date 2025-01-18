Сергей Кущенко: «Рады, что Алексей Швед вернулся в Лигу ВТБ»
Сергей Кущенко рад возвращению Алексея Шведа в Единую лигу ВТБ.
«Рады, что Алексей Швед вернулся в Лигу ВТБ.
На наш взгляд, «Зенит» достаточно быстро нашел качественную замену Ксавьеру Муну. Надеюсь, что Алексей покажет то, на что он способен. Считаем, что адаптация внутри команды должна пройти быстро. Многих знает, со многими играл.
Переход Шведа неожиданное и яркое, но в том числе важное событие. Будем надеяться, что рекорды, которые устанавливал Алексей Швед в Единой лиге — будут переписаны для истории», – сказал президент Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
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