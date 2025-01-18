Сергей Кущенко: «Рады, что Алексей Швед вернулся в Лигу ВТБ»

Сергей Кущенко рад возвращению Алексея Шведа в Единую лигу ВТБ.

«Рады, что Алексей Швед вернулся в Лигу ВТБ.

На наш взгляд, «Зенит » достаточно быстро нашел качественную замену Ксавьеру Муну . Надеюсь, что Алексей покажет то, на что он способен. Считаем, что адаптация внутри команды должна пройти быстро. Многих знает, со многими играл.

Переход Шведа неожиданное и яркое, но в том числе важное событие. Будем надеяться, что рекорды, которые устанавливал Алексей Швед в Единой лиге — будут переписаны для истории», – сказал президент Единой лиги ВТБ.