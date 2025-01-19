Сергей Кущенко: «Обсуждается участие Алексея Шведа в конкурсе трехочковых»
Алексей Швед может принять участие в конкурсе трехочковых на Матче всех звезд.
«Обсуждается участие Шведа в Матче звезд. Но только в конкурсе трехочковых. Если успеет набрать кондиции», – сказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
18 января российский защитник Алексей Швед подписал контракт с петербургским «Зенитом».
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля на «ВТБ-Арене» в Москве.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем