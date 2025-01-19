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Сергей Кущенко: «Обсуждается участие Алексея Шведа в конкурсе трехочковых»

Алексей Швед может принять участие в конкурсе трехочковых на Матче всех звезд.

«Обсуждается участие Шведа в Матче звезд. Но только в конкурсе трехочковых. Если успеет набрать кондиции», – сказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

18 января российский защитник Алексей Швед подписал контракт с петербургским «Зенитом».

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля на «ВТБ-Арене» в Москве.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
logoАлексей Швед
logoСергей Кущенко
logoЗенит
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
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