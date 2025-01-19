Сергей Кущенко: «Обсуждается участие Алексея Шведа в конкурсе трехочковых»

Алексей Швед может принять участие в конкурсе трехочковых на Матче всех звезд.

«Обсуждается участие Шведа в Матче звезд. Но только в конкурсе трехочковых. Если успеет набрать кондиции», – сказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

18 января российский защитник Алексей Швед подписал контракт с петербургским «Зенитом ».

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля на «ВТБ-Арене» в Москве.