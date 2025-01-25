Джоэл Эмбиид пропустил 10-й матч подряд и точно не сыграет против «Чикаго»
Джоэл Эмбиид по-прежнему не готов к возвращению в строй.
Звездный центровой «Филадельфии» в пятницу пропустил 10-й матч подряд, когда его команда победила «Кливленд» (132:129).
У самого ценного игрока НБА 2023 года проблемы с левым коленом.
По словам главного тренера «76-х» Ника Нерса, Эмбиид точно не сыграет против «Чикаго» в субботу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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