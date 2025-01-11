Джоэл Эмбиид пропустил 23-й матч в сезоне. «Сиксерс» рассчитывают на то, что центровой скоро вернется в строй

Джоэл Эмбиид пропустил очередной матч из-за травмы.

Центровой «Филадельфии» не смог выйти во встрече с «Новым Орлеаном» (115:123). Для него это третья пропущенная игра подряд из-за травмы голеностопа и 23-я в нынешнем сезоне суммарно.

«Сиксерс» рассчитывают на то, что Эмбиид скоро вернется в строй. Не исключено, что Джоэл сыграет в воскресенье против «Мэджик».

Самый ценный игрок НБА 2023 года тренировался в пятницу.

«Надеемся, что он сыграет в следующем матче», – сказал главный тренер «76-х» Ник Нерс.