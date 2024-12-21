1

Джоэл Эмбиид: «Хочу играть. Если буду готов хотя бы на 50 процентов, постараюсь выходить»

Джоэл Эмбиид заявил, что не хочет пропускать матчи.

В пятницу центровой «Филадельфии» вернулся в состав после пропуска всего одной встречи после перелома лицевой кости.

«С каким настроением подходил к матчу? Я хочу играть. А это не так просто, когда получаешь по лицу четыре раза.

Хочу играть. Если буду готов хотя бы на 50 процентов, постараюсь выходить», – заявил центровой, который провел встречу в маске.

Эмбиид набрал 34 очка, 5 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота за 31 минуту.

«76-е» заявили, что Джоэл не выйдет в гостевом матче против «Кавальерс» в субботу.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
logoДжоэл Эмбиид
logoШарлотт
травмы
logoНБА
logoФиладельфия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эмбиид вернулся в состав и набрал 34 очка в победном матче с «Хорнетс». Джоэл пропустит игру с «Кэвз» в субботу
9сегодня, 04:23Видео
Джоэл Эмбиид может вернуться в завтрашнем матче против «Шарлотт»
319 декабря, 21:18
Ник Нерс о переломе лицевой кости у Эмбиида: «Далеко не так серьезно, как в случае с двумя предыдущими переломами»
317 декабря, 04:31
Джоэл Эмбиид пропустит минимум неделю, после чего будет осмотрен повторно
16 декабря, 20:25
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. УНИКС разгромил МБА-МАИ с разницей «+46», «Автодор» сыграет с «Пари НН»
830 минут назадLive
На реновацию арены «Уизардс» и «Кэпиталс» выделено 800 млн долларов. Клубы останутся в Вашингтоне до 2050 года
156 минут назад
НБА выбрала ФИБА в качестве партнера для развития европейского проекта
1сегодня, 11:14
Дэмиан Лиллард пропустил матч с «Кливлендом» из-за травмы. «Бакс» ожидают, что разыгрывающий скоро будет готов вернуться
сегодня, 10:47
Док Риверс: «Странно, когда во вторник выигрываешь турнир, а в пятницу снова играешь»
12сегодня, 10:03
Макс Струс восстановился после травмы и дебютировал в сезоне в игре с «Бакс»
сегодня, 09:57
Кармело Энтони о возможном обмене Джеймса: «Леброн сам проводит сделки, ему и решать. Но мне кажется, что это окно уже закрылось»
5сегодня, 09:29
«Обязательно вернется». Анна Седокова на время приостановит концертную деятельность в связи со смертью Яниса Тиммы
4сегодня, 09:17
«Голден Стэйт» проявляет все больше готовности к обмену Куминги, Муди и Подземски. Клуб активен на рынке
28сегодня, 08:20
Городской совет Филадельфии одобрил план на 1,3 миллиарда долларов по строительству новой арены «Сиксерс»
3сегодня, 08:02
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Триест» встретится с «Кремоной»
41 минуту назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Петким Спор», «Галатасарай» встретится с «Дарушафакой»
54 минуты назад
ACB. «Бреоган» – «Жирона», «Тенерифе» сыграет с «Мурсией»
сегодня, 10:52
Чемпионат Франции. «Нантер» – «Шоле», «Лимож» против «Монако» и другие матчи
сегодня, 10:10
Адриатическая лига. «Игокеа» – ФМП, «Цедевита Олимпия» – «Студентски центар»
сегодня, 09:25
Джош Нибо вернулся в состав «Милана» и сразу получил новую травму
сегодня, 09:06
Деннис Смит, как ожидается, присоединится к фарм-команде «Сан-Антонио» в G-лиге
1сегодня, 07:52
Чемпионат Греции. «Кардицас» – ПАОК, АЕК сыграет с «Лаврионом»
сегодня, 07:38
«Торонто» может попытаться заполучить Си Джей Макколлума или Майкла Портера
2сегодня, 07:26
Джимми Батлер не поехал с «Майами» на матч в Орландо, но может присоединиться к команде позже
6сегодня, 06:55
Рекомендуем