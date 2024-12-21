Джоэл Эмбиид: «Хочу играть. Если буду готов хотя бы на 50 процентов, постараюсь выходить»

Джоэл Эмбиид заявил, что не хочет пропускать матчи.

В пятницу центровой «Филадельфии» вернулся в состав после пропуска всего одной встречи после перелома лицевой кости.

«С каким настроением подходил к матчу? Я хочу играть. А это не так просто, когда получаешь по лицу четыре раза.

Хочу играть. Если буду готов хотя бы на 50 процентов, постараюсь выходить», – заявил центровой, который провел встречу в маске.

Эмбиид набрал 34 очка, 5 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота за 31 минуту.

«76-е» заявили, что Джоэл не выйдет в гостевом матче против «Кавальерс» в субботу.