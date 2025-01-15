Джоэл Эмбиид пропустит сегодняшний матч против «Нью-Йорка»
Джоэл Эмбиид пропустит 6-й матч подряд.
Звездный центровой «Филадельфии» не сыграет в сегодняшнем домашнем матче против «Нью-Йорка». Эмбиид пропустит шестой матч подряд из-за растяжения связок голеностопного сустава.
Встреча будет транслироваться на канале ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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