Джоэл Эмбиид пропустит сегодняшний матч против «Нью-Йорка»

Джоэл Эмбиид пропустит 6-й матч подряд.

Звездный центровой «Филадельфии» не сыграет в сегодняшнем домашнем матче против «Нью-Йорка ». Эмбиид пропустит шестой матч подряд из-за растяжения связок голеностопного сустава.

Встреча будет транслироваться на канале ESPN.