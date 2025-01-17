Джоэл Эмбиид пропустит еще минимум неделю из-за вернувшихся проблем с коленом

Джоэл Эмбиид не сможет скоро вернуться в состав «Сиксерс».

Центровой «Филадельфии» поучаствовал в тренировке команды после пропуска 6 матчей из-за растяжения голеностопа, но заметил отек левого колена после упражнений. После консультации с медицинским штабом возвращение баскетболиста отложили на 7-10 дней, после чего состоится повторный осмотр.

Эмбиид провел 13 матчей в этом сезоне, набирая 24,4 очка и 7,9 подбора в среднем.