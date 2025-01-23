Адам Сильвер: «Внимательно изучаем возможность проведения матча регулярного чемпионата в Германии»
НБА планирует провести матч регулярного чемпионата в Германии.
«Следите за новостями. Мы очень внимательно изучаем возможность проведения матча регулярного чемпионата в Германии. На этом сейчас сосредоточен наш офис в Европе», – сказал комиссионер НБА.
Ранее Сильвер предполагал, что Афины могут стать местом проведения матчей НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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