Адам Сильвер: «Внимательно изучаем возможность проведения матча регулярного чемпионата в Германии»

НБА планирует провести матч регулярного чемпионата в Германии.

«Следите за новостями. Мы очень внимательно изучаем возможность проведения матча регулярного чемпионата в Германии. На этом сейчас сосредоточен наш офис в Европе», – сказал комиссионер НБА.

Ранее Сильвер предполагал, что Афины могут стать местом проведения матчей НБА .