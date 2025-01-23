«Мы обсуждаем независимую от НБА лигу в Европе». Адам Сильвер подтвердил планы на пресс-конференции в Париже

Адам Сильвер снова упомянул европейский проект НБА.

Комиссионер лиги выступил на пресс-конференции в Париже в рамках ежегодного мероприятия.

«Мы обсуждаем турнир, точнее лигу, независимую от НБА. Это будет европейская лига. Еще посмотрим, в каком она будет виде. Мы ведем переговоры с несколькими сторонами, чтобы понять все возможности.

Мы можем поспособствовать развитию игры и получить прибыль. Действуем медленно, потому что хотим вписаться в существующую баскетбольную экосистему. Хотим провести прямые переговоры с инвесторами на этой неделе. Будем уважать традиции европейского спорта в любом случае.

Мы могли бы подумать о европейских клубах в НБА , но это не в приоритете. Мы пока этим не занимаемся. Для этого нужны сверхзвуковые перелеты», – заключил Сильвер .