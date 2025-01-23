«Мы обсуждаем независимую от НБА лигу в Европе». Адам Сильвер подтвердил планы на пресс-конференции в Париже
Адам Сильвер снова упомянул европейский проект НБА.
Комиссионер лиги выступил на пресс-конференции в Париже в рамках ежегодного мероприятия.
«Мы обсуждаем турнир, точнее лигу, независимую от НБА. Это будет европейская лига. Еще посмотрим, в каком она будет виде. Мы ведем переговоры с несколькими сторонами, чтобы понять все возможности.
Мы можем поспособствовать развитию игры и получить прибыль. Действуем медленно, потому что хотим вписаться в существующую баскетбольную экосистему. Хотим провести прямые переговоры с инвесторами на этой неделе. Будем уважать традиции европейского спорта в любом случае.
Мы могли бы подумать о европейских клубах в НБА, но это не в приоритете. Мы пока этим не занимаемся. Для этого нужны сверхзвуковые перелеты», – заключил Сильвер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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