«Все варианты рассматриваются». Адам Сильвер не исключает приглашение команд Евролиги в европейскую лигу НБА

Адам Сильвер заявил, что в новую европейскую лигу НБА могут войти клубы Евролиги.

«Все варианты рассматриваются. Возможно ли включение в лигу существующих клубов? Безусловно, нам это должно быть интересно. Возможно ли создание долгосрочного турнира? Да. Хотели бы мы иметь широкую базу представленных стран? Безусловно.

Я считаю, что это наше преимущество, что мы приходим и рассматриваем все с чистого листа. Кстати, я признаю, что в европейском баскетболе есть огромная история и традиции, и мы хотим уважать эти традиции.

Очевидно, что Соединенные Штаты привыкли к закрытым лигам. Европа привыкла к открытым лигам с повышением и понижением. Мы рассматриваем все эти аспекты.

Немного наблюдая за тем, что происходит в Европе, не только в баскетболе, но и в футболе, мы имеем возможность сказать: «Хорошо, давайте по-новому взглянем на то, какие методы являются наиболее эффективными для создания коммерчески жизнеспособной лиги». Мы проходим этот процесс прямо сейчас», – сказал комиссионер НБА .