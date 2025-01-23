Адам Сильвер: «США должны сделать упор на свободе слова, в том числе в области политических высказываний игроков НБА»
«В НБА есть традиция высказываний игроков по поводу важных для них тем. Это не менялось при администрации Байден, не изменится и теперь. Мы рассчитываем на спорт как объединяющую силу в США и за рубежом.
Президент Трамп – большой фанат спорта. Это нас объединяет. Ряд важных вопросов связан со студенческим баскетболом, его администрация может помочь решить их.
Мы должны пользоваться опытом президентских сроков Трампа и Байдена. Несколько важных соратников Трампа представляют большие медиаплатформы. США должны сделать упор на свободе слова, в том числе в области политических высказываний игроков НБА.
Не должно быть цензуры – за исключением вредного контента для детей. Мы должны поддерживать право на свободу слова вместе с новой администрацией», – заключил комиссионер НБА.
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