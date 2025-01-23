Адам Сильвер о проблеме трехочковых бросков: «Нам следует немного обдумать эту тему»
Адам Сильвер высказался о проблеме трехочковых бросков в современной НБА.
«Дело в том, что я не уверен, что нам нужно делать.
Аналитики придерживаются определенного направления, но побеждать — это работа тренеров и генеральных менеджеров, поэтому они не думают об эстетическом аспекте игры.
Аналитики привели некоторые команды в этом направлении, что беспокоит меня лично, и я слышал это от некоторых игроков. Игра со временем меняется, и мы должны быть осторожны, чтобы не реагировать слишком остро.
К примеру, у «Бостона» был рекордный показатель трехочковых бросков, в середине этого сезона показатели упали, поэтому мне кажется, что нам следует немного обдумать эту тему, в следующий понедельник у нас будет заседание комитета», – сказал комиссионер НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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