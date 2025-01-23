«Сакраменто» не хочет включать Девина Картера в сделку по Кэмерону Джонсону

«Сакраменто» не намерен расставаться с Девином Картером.

«Кингз» отказываются включать новичка Девина Картера в возможною сделку по приобретению форварда «Нетс» Кэмерона Джонсона .

«Бруклин » рассчитывает получить как минимум два пика первого раунда в результате обмена с участием Джонсона.

Инсайдер Марк Стейн сообщал, что «Кингз» на данном этапе не видят пути к рабочей сделке с «Нетс» по поводу Джонсона.