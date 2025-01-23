«Сакраменто» не хочет включать Девина Картера в сделку по Кэмерону Джонсону
«Сакраменто» не намерен расставаться с Девином Картером.
«Кингз» отказываются включать новичка Девина Картера в возможною сделку по приобретению форварда «Нетс» Кэмерона Джонсона.
«Бруклин» рассчитывает получить как минимум два пика первого раунда в результате обмена с участием Джонсона.
Инсайдер Марк Стейн сообщал, что «Кингз» на данном этапе не видят пути к рабочей сделке с «Нетс» по поводу Джонсона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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