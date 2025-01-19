«Сакраменто» является фаворитом в борьбе за Кэма Джонсона с пакетом из Кевина Хертера, Трея Лайлса и драфт-пика 1-го раунда (Джейк Фишер)

Кэм Джонсон может оказаться в «Сакраменто».

По сообщению инсайдера Джейка Фишера и The Stein Line, предложение «Сакраменто», состоящее из драфт-пика первого раунда, 26-летнего защитника Кевина Хертера и 29-летнего форварда Трея Лайлса , является на данный момент лидирующим и может стать ориентиром для конкурентов в борьбе за подписание Джонсона .

The Stein Line также настаивает, что «Оклахома» на данный момент не является претендентом на игрока, не желая разрушать командную «химию».