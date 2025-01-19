«Бруклин» хочет за Кэма Джонсона 2 пика 1-го раунда или равноценного игрока
Стала известна запрашиваемая цена «Нетс» за Кэмерона Джонсона.
«Бруклин» хочет получить за 28-летнего форварда как минимум два драфт-пика 1-го раунда. Также команда готова взять равноценного игрока.
«Нетс» установили высокую цену за Джонсона, поскольку не считают нужным обменивать опытного форварда. У Джонсона осталось два полных сезона по контракту после этого сезона.
Интерес к Джонсону в последние недели проявляли «Сакраменто», «Индиана», «Кливленд» и «Оклахома».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем