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«Бруклин» хочет за Кэма Джонсона 2 пика 1-го раунда или равноценного игрока

Стала известна запрашиваемая цена «Нетс» за Кэмерона Джонсона.

«Бруклин» хочет получить за 28-летнего форварда как минимум два драфт-пика 1-го раунда. Также команда готова взять равноценного игрока.

«Нетс» установили высокую цену за Джонсона, поскольку не считают нужным обменивать опытного форварда. У Джонсона осталось два полных сезона по контракту после этого сезона.

Интерес к Джонсону в последние недели проявляли «Сакраменто», «Индиана», «Кливленд» и «Оклахома».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
logoКэмерон Джонсон
logoНБА
logoБруклин
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