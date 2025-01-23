Кэмерон Джонсон про слухи об обмене: «Стараюсь эмоционально отключиться от этого»

Кэмерон Джонсон прокомментировал слухи о своем возможном обмене.

«Стараюсь не отвлекаться. Стараюсь эмоционально отключиться от этого.

Я должен, ради себя, вложить всю свою энергию в настоящее и в команду, которая у нас есть. Неважно, что будет дальше, «Нетс» вложили много ресурсов, пытаясь сделать из меня лучшего игрока. Поэтому моя задача – сражаться за город, за эту команду, за эту организацию, за моих партнеров по команде.

А если меня обменяют, то эта цель сместится туда, куда я перейду. Но сейчас я здесь», – сказал форвард «Бруклина ».