«Сакраменто» не видит пути к приобретению Кэмерона Джонсона у «Бруклина»

«Кингз» пока не видят пути к приобретению Кэмерона Джонсона.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«В этом месяце «Кингз» часто упоминались как активный претендент на игрока «Нетс», но источники в лиге сообщили The Stein Line в среду, что в течение нескольких недель между «Кингз» и «Нетс» не было никаких обсуждений относительно Джонсона. Источники говорят, что «Кингз» на данном этапе не видят пути к рабочей сделке с «Нетс» по поводу Джонсона», – пишет Стейн.