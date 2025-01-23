«Сакраменто» не видит пути к приобретению Кэмерона Джонсона у «Бруклина»
«Кингз» пока не видят пути к приобретению Кэмерона Джонсона.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«В этом месяце «Кингз» часто упоминались как активный претендент на игрока «Нетс», но источники в лиге сообщили The Stein Line в среду, что в течение нескольких недель между «Кингз» и «Нетс» не было никаких обсуждений относительно Джонсона. Источники говорят, что «Кингз» на данном этапе не видят пути к рабочей сделке с «Нетс» по поводу Джонсона», – пишет Стейн.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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