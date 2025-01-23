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Отец Яниса Тиммы: «Получил сотни тысяч сообщений с соболезнованиями о смерти сына»

Отец Яниса Тиммы рассказал, что получает поддержку со всего мира.

«Хочу поблагодарить всех людей, кто выражает соболезнование о смерти сына. Их очень много. Я получил уже сотни тысяч сообщений в социальных сетях. Из России, Латвии, многих стран Европы и Азии. Это незнакомые люди, которые нашли время, чтобы вспомнить добрым словом Яниса. Более того, многие присылают стихи, пишут песни про сына.

Также хочу сказать спасибо тем, кто организовал стихийный мемориал возле посольства Латвии в Москве. Люди приносят цветы, вспоминают Яниса. Безусловно, еще важно поблагодарить друзей, которые собирали деньги, чтобы транспортировать тело в Латвию и нормально проститься с сыном, и нашу большую семью. Они поддерживают не только морально, но и материально», – сказал Райтис Тимма.

Отдельно Райтис поблагодарил друга Яниса Марка Пугачева.

«Он очень сильно помог. Привез собаку Яниса из США в Париж. Сейчас с ней занимаются кинологи. Она много пережила и нужно время, чтобы прийти в нормальное состояние. Еще Марк тратит много времени и денег, чтобы мы выяснили правду о смерти сына. Если бы не его усилия, то, возможно, эта история бы быстро заглохла», – отметил отец баскетболиста.

Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Янис Тимма
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