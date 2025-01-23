Получен отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы, родные обжалуют это решение
Уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы не открыто.
Юрист Екатерина Гордон распространила заявление об отказе в следствии. Решение, по ее словам, может быть связано с процессуальными сроками.
Родные погибшего собираются оспаривать отказ.
Отец латвийского баскетболиста ранее обратился к Гордон после возникших сомнений в картине произошедшего.
Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: РИА Новости
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