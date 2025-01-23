Получен отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы, родные обжалуют это решение

Уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы не открыто.

Юрист Екатерина Гордон распространила заявление об отказе в следствии. Решение, по ее словам, может быть связано с процессуальными сроками.

Родные погибшего собираются оспаривать отказ.

Отец латвийского баскетболиста ранее обратился к Гордон после возникших сомнений в картине произошедшего.

Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.