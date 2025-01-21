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Отец Тиммы: «Либо Янис, либо его жена посчитали, что я виноват в смерти собаки, и все мои связи с ними оборвались»

Отец Яниса Тиммы, рассказал почему сын прекратил общение с семьей.

«Скажу, что в самом начале ничего не предвещало такого. Я гостил у них иногда, и на игры в Москву приезжал, да и не только туда, еще и в Испанию, там он еще с Анной жил. Ничего не предвещало беды, у нас были хорошие контакты, даже Анна у меня иногда заказывала видео в подарок на Новый год. Мамба жил у нас, но случился один несчастный случай, когда он был у нас и попал под машину. В тот день, 11 ноября 2021 года, когда собака умерла, либо Янис, либо его жена посчитали, что я виноват и, буквально из-за собаки все мои связи с ними оборвались. Они меня везде заблокировали: и Янис, и Анна, и дети.

Да, мы потом связывались, но Янис решил, что наши пути разошлись, хотя я всегда надеялся, что это изменится, но, к сожалению, не успел. Думаю, что никто иной, как Анна не способствовала этому. Она же свою семью не очень любит и говорит, что сама всего добилась. Она своих родителей ни во что не ставит, и, наверное, она решила, что у Яниса тоже так должно быть. Конечно, и с другими были плохие отношения, но не так как со мной, хотя до этого Янис всегда говорил: «Спасибо, папа. Кем бы я был, если не ты», — рассказал Райтис Тимма.

Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой. Прощание с баскетболистом прошло 28 декабря в Риге. Седоковой на похоронах не было. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Янис Тимма
Анна Седокова
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