Следствие не изучило телефон Яниса Тиммы и не опросило родственников после гибели игрока

Следствие не опросило родственников Яниса Тиммы и не изучило его телефон.

По словам юриста Екатерины Гордон, следственные органы не опросили родственников погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и не изучили его телефон.

«Не были опрошены родственники, не был изучен телефон. Мы не против забрать мобильный телефон, на что, в принципе, родственники имеют полное право и попробовать изучить его самим», – сказала Гордон.

Юрист уточнила, что еще нет результатов судебно-медицинской экспертизы. По этим причинам родные погибшего намерены обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тиммы.

Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.