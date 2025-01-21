Анну Седокову опросили в рамках проверки самоубийства Яниса Тиммы

Анна Седокова была опрошена правоохранительными органами.

Певицу опросили в рамках проверки суицида ее бывшего мужа латвийского баскетболиста Яниса Тиммы .

«Седокова опрошена в рамках проверки по факту суицида Тиммой», – сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой. Прощание с баскетболистом прошло 28 декабря в Риге. Седоковой на похоронах не было.

Сообщалось, что Тимма после расставания с Седоковой пытался убить себя минимум трижды. 32-летний спортсмен был одержим певицей и хотел общаться только с ней.