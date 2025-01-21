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Анну Седокову опросили в рамках проверки самоубийства Яниса Тиммы

Анна Седокова была опрошена правоохранительными органами.

Певицу опросили в рамках проверки суицида ее бывшего мужа латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

«Седокова опрошена в рамках проверки по факту суицида Тиммой», – сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой. Прощание с баскетболистом прошло 28 декабря в Риге. Седоковой на похоронах не было. 

Сообщалось, что Тимма после расставания с Седоковой пытался убить себя минимум трижды. 32-летний спортсмен был одержим певицей и хотел общаться только с ней.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: РИА Новости
Янис Тимма
происшествия
Анна Седокова
logoЕдиная лига ВТБ
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