Анну Седокову опросили в рамках проверки самоубийства Яниса Тиммы
Анна Седокова была опрошена правоохранительными органами.
Певицу опросили в рамках проверки суицида ее бывшего мужа латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
«Седокова опрошена в рамках проверки по факту суицида Тиммой», – сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой. Прощание с баскетболистом прошло 28 декабря в Риге. Седоковой на похоронах не было.
Сообщалось, что Тимма после расставания с Седоковой пытался убить себя минимум трижды. 32-летний спортсмен был одержим певицей и хотел общаться только с ней.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем