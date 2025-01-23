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В Лос-Анджелесе ограбили дом Тая Джерома

Дом игрока НБА Тая Джерома в Лос-Анджелесе был ограблен.

На прошлой неделе в Лос-Анджелесе ограбили дом, принадлежащий разыгрывающему «Кливленда» Таю Джерому, сообщает TMZ Sports. По словам полицейских, они все еще ищут подозреваемых.

Взлом произошел около 7:30 вечера 17 января. Воры проникли в дом через разбитое стеклянное окно.

По словам полиции, преступники скрылись после того, как проникли внутрь, и на данный момент неясно, что именно было украдено, если вообще что-то было украдено. Джером не появлялся дома в последние дни, так как был с «Кавальерс».

Джером, выбранный в первом раунде драфта НБА 2019 года, подписал контракт с «Кливлендом» в 2023 году.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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