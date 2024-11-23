Никола Йокич лидирует в НБА по проценту реализации трехочковых – 58,5
Никола Йокич находится на 1-м месте в НБА по реализации 3-очковых.
Центровой «Денвера» лидирует в лиге по проценту попадания из-за дуги в сезоне-2024/25. Йокич реализовал 24 из 41 (58,5%).
В пятерку лидеров также входят Джош Грин из «Шарлотт» (19 из 34, 55,9%), Тай Джером из «Кливленда» (27 из 49, 55,1%), Торин Принс из «Милуоки» (32 из 61, 52,5%) и Кайри Ирвинг из «Далласа» (43 из 84, 51,2%).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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