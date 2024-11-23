6

Никола Йокич лидирует в НБА по проценту реализации трехочковых – 58,5

Никола Йокич находится на 1-м месте в НБА по реализации 3-очковых.

Центровой «Денвера» лидирует в лиге по проценту попадания из-за дуги в сезоне-2024/25. Йокич реализовал 24 из 41 (58,5%).

В пятерку лидеров также входят Джош Грин из «Шарлотт» (19 из 34, 55,9%), Тай Джером из «Кливленда» (27 из 49, 55,1%), Торин Принс из «Милуоки» (32 из 61, 52,5%) и Кайри Ирвинг из «Далласа» (43 из 84, 51,2%).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
logoНикола Йокич
logoДжош Грин
logoНБА
logoТорин Принс
logoДенвер
logoТай Джером
logoКайри Ирвинг
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стивен Эй Смит о том, почему Йокича не считают одним из величайших: «Он не может запрыгнуть на бордюр. Первое слово, которое приходит на ум при виде баскетболиста – атлетизм»
34сегодня, 12:00
Никола Йокич оформил 5-й трипл-дабл подряд, но «Денвер» проиграл «Далласу»
1сегодня, 07:57Видео
Никола Йокич накричал на судью на последних секундах матча с «Далласом», но избежал технического
22сегодня, 07:24Видео
Майкл Мэлоун о возвращении Йокича: «Многие в команде ожидали, что Супермен спасет положение. Делайте свою работу!»
сегодня, 06:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евробаскет-2025. Украина проиграла Израилю
847 минут назад
Трэйси Макгрэйди: «Не думаю, что нынешние топовые скореры набирали бы так много очков в мою эпоху»
551 минуту назад
«Голден Стэйт», скорее всего, обменяет Де’Энтони Мелтона
3сегодня, 17:35
НБА. «Лейкерс» примут «Денвер», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Сан-Антонио» и другие матчи
8сегодня, 17:06
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная Туниса уверенно обыграла команду Ливии
сегодня, 16:47
Агент Янниса Адетокумбо: «На сегодняшний день «Милуоки» – единственный вариант»
3сегодня, 16:38
Джарретт Аллен: «Мы знали, что Донован Митчелл предан нам»
сегодня, 16:29
Тревор Ариза о финале 2009 года против «Орландо»: «Я пытался перегрызть им глотки»
1сегодня, 16:06
«Вашингтон» попытается обменять Кайла Кузму перед дедлайном
3сегодня, 15:43
«Идеальный засранец». Тревор Ариза считает, что Джей Джей Редик идеально подходит на роль главного тренера «Лейкерс»
сегодня, 15:20
Ко всем новостям
Последние новости
Тайриз Макси о Джареде Маккейне: «Кто сказал, что мы маленькие?»
18 минут назад
Андрей Кириленко: «Сборная России сделала много ошибок в матче против Туниса»
32 минуты назад
Команды-претенденты проявляют интерес к Роберту Уильямсу
1сегодня, 16:43
«Финикс» попытается усилить состав путем обмена
3сегодня, 15:52
Джоэл Боломбой: «Чувствую себя хорошо, наконец могу полностью двигать ногой»
сегодня, 15:38
Станислав Еремин: «Матч с Тунисом говорит, что сборная России сейчас не в лучшей форме»
сегодня, 14:59
«Рэпторс» представили новый дизайн площадки с динозавром, забивающим в стиле Винса Картера
1сегодня, 14:55Фото
Пять игроков «Голден Стэйт» атакуют из-за дуги с процентом выше 40
16сегодня, 14:39
Дарюс Сонгайла присоединится к тренерскому штабу «Манисы»
сегодня, 14:29
Джамал Мюррэй поймал на площадке муху и отдал ее комментатору
3сегодня, 13:56Видео