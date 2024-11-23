Никола Йокич лидирует в НБА по проценту реализации трехочковых – 58,5

Никола Йокич находится на 1-м месте в НБА по реализации 3-очковых.

Центровой «Денвера » лидирует в лиге по проценту попадания из-за дуги в сезоне-2024/25. Йокич реализовал 24 из 41 (58,5%).

В пятерку лидеров также входят Джош Грин из «Шарлотт» (19 из 34, 55,9%), Тай Джером из «Кливленда» (27 из 49, 55,1%), Торин Принс из «Милуоки» (32 из 61, 52,5%) и Кайри Ирвинг из «Далласа» (43 из 84, 51,2%).