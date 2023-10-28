Дариус Гарлэнд пропустит матч против «Индианы», участие Донована Митчелла – под вопросом
Разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд не примет участие в сегодняшнем домашнем матче против «Индианы» из-за растяжения левого подколенного сухожилия.
Атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл также испытывает проблемы с левым подколенным сухожилием. Его участие во встрече пока находится под вопросом.
Разыгрывающий «Кавальерс» Тай Джером не сыграет в матче из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.
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