Дариус Гарлэнд пропустит матч против «Индианы», участие Донована Митчелла – под вопросом

Теги травмы Кливленд Индиана НБА Донован Митчелл Дариус Гарлэнд Тай Джером Баскетбол

Разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд не примет участие в сегодняшнем домашнем матче против «Индианы» из-за растяжения левого подколенного сухожилия.

Атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл также испытывает проблемы с левым подколенным сухожилием. Его участие во встрече пока находится под вопросом.

Разыгрывающий «Кавальерс» Тай Джером не сыграет в матче из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.

Перемен! «Кливленд»

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