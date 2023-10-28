Дариус Гарлэнд пропустит матч против «Индианы», участие Донована Митчелла – под вопросом

Разыгрывающий « » не примет участие в сегодняшнем домашнем матче против «Индианы» из-за растяжения левого подколенного сухожилия.

Атакующий защитник «Кавальерс» также испытывает проблемы с левым подколенным сухожилием. Его участие во встрече пока находится под вопросом.

Разыгрывающий «Кавальерс» не сыграет в матче из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.

Перемен! «Кливленд»