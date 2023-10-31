Дариус Гарлэнд пропустит матч против «Нью-Йорка», участие Донована Митчелла – под вопросом
Разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд не выйдет на площадку в матче против «Нью-Йорка» во вторник из-за растяжения левого подколенного сухожилия.
Атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл также испытывает проблемы с левым подколенным сухожилием. Его участие во встрече с командой, которая остановила «Кливленд» в первом раунде плей-офф-2023, пока находится под вопросом.
Разыгрывающий «Кавальерс» Тай Джером не сыграет в матче из-за растяжения связок правого голеностопного сустава, центровой Джарретт Аллен также останется в лазарете с ушибом кости голеностопа.
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