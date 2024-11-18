Кенни Эткинсон: «Мы двигаем мяч. Знаем, куда его нужно доставить, и принимаем быстрые решения»

Главный тренер «Кливленда» описал сильную сторону своей команды.

«С самого начала я знал, что эта группа игроков хорошо относится друг к другу, им нравится выступать вместе.

У нас хорошие распасовщики и замечательные объединители. Мне нравится это слово – «объединители». Это относится к Таю Джерому, Джорджу Ньянгу , Дину Уэйду .

У нас есть основные скореры и парни вокруг, которые могут отдать пас. Именно так мы по-настоящему двигаем мяч. Знаем, куда его нужно доставить, и принимаем быстрые решения», – рассудил Кенни Эткинсон .

«Кливленд » одержал 15-ю победу подряд без своего лидера Донована Митчелла , которому был предоставлен отдых.