Кенни Эткинсон: «Мы двигаем мяч. Знаем, куда его нужно доставить, и принимаем быстрые решения»
Главный тренер «Кливленда» описал сильную сторону своей команды.
«С самого начала я знал, что эта группа игроков хорошо относится друг к другу, им нравится выступать вместе.
У нас хорошие распасовщики и замечательные объединители. Мне нравится это слово – «объединители». Это относится к Таю Джерому, Джорджу Ньянгу, Дину Уэйду.
У нас есть основные скореры и парни вокруг, которые могут отдать пас. Именно так мы по-настоящему двигаем мяч. Знаем, куда его нужно доставить, и принимаем быстрые решения», – рассудил Кенни Эткинсон.
«Кливленд» одержал 15-ю победу подряд без своего лидера Донована Митчелла, которому был предоставлен отдых.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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