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Шэмс Чарания: «В «Филадельфии» разочарованы отсутствием Джоэла Эмбиида»

В «Сиксерс» разочарованы отсутствием Джоэла Эмбиида.

«У команды и Джоэла Эмбиида состоится разговор по поводу здоровья, потому что здоровье сыграло решающую роль для «Сиксерс» в этом сезоне.

Даже сегодня, насколько я знаю, Джоэл Эмбиид продолжает восстанавливаться и старается сделать все возможное, чтобы вернуться на площадку, но, насколько я понимаю, в течение сезона в команде были случаи разочарования из-за его отсутствия», – сказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Oh No He Didn’t в соцсети X
logoДжоэл Эмбиид
Шэмс Чарания
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logoФиладельфия
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