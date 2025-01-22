«Где Эмбиид? Где Эмбиид?» Болельщики устроили скандирование про центрового «Сиксерс», который не играет в Денвере с 2019 года

Болельщики в Денвере посмеялись над Джоэлом Эмбиидом.

Центровой «Филадельфии» во вторник пропустил очередной выезд в Колорадо, где его команда уступила «Денверу » со счетом 109:144.

Поклонники «Наггетс» по ходу встречи скандировали «Где Эмбиид? Где Эмбиид?»

MVP НБА 2023 года последний раз играл в Денвере в 2019 году.