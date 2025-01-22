«Где Эмбиид? Где Эмбиид?» Болельщики устроили скандирование про центрового «Сиксерс», который не играет в Денвере с 2019 года
Болельщики в Денвере посмеялись над Джоэлом Эмбиидом.
Центровой «Филадельфии» во вторник пропустил очередной выезд в Колорадо, где его команда уступила «Денверу» со счетом 109:144.
Поклонники «Наггетс» по ходу встречи скандировали «Где Эмбиид? Где Эмбиид?»
MVP НБА 2023 года последний раз играл в Денвере в 2019 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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