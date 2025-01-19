Ник Нерс: «90% времени мне приходится заниматься мелкими деталями, складывать паззл, основная часть которого отсутствует»
Главный тренер «Филадельфии» все еще не может рассчитывать на звездного центрового Джоэла Эмбиида, который выбыл на 7-10 дней с отеком колена.
«Это хотя бы вносит какую-то ясность, да. Но я хотел бы, чтобы дальше все было просто, потому что кроме него постоянно происходит смена игроков ротации.
Нам нужно хотя бы немного выздороветь на ряде позиций, чтобы получить более-менее четкое понимание нашего состояния.
По большей части я занимаюсь всякими мелочами. Складываю паззл, основная часть которого отсутствует. Но и все остальные детали раскиданы вокруг. Это довольно сложно.
Мне хочется заниматься общей картиной. Это постоянно у меня в голове. Но 90% времени мне приходится придумывать, как мы можем добиться победы завтра. Что мы вообще будем делать? На кого можно будет рассчитывать, и в какой баскетбол мы будем играть?» – признался Нерс.
«Сиксерс» идут за пределами зоны плей-ин с результатом 15-25.
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