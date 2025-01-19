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Ник Нерс: «90% времени мне приходится заниматься мелкими деталями, складывать паззл, основная часть которого отсутствует»

Ник Нерс описал характер своей работы.

Главный тренер «Филадельфии» все еще не может рассчитывать на звездного центрового Джоэла Эмбиида, который выбыл на 7-10 дней с отеком колена.

«Это хотя бы вносит какую-то ясность, да. Но я хотел бы, чтобы дальше все было просто, потому что кроме него постоянно происходит смена игроков ротации.

Нам нужно хотя бы немного выздороветь на ряде позиций, чтобы получить более-менее четкое понимание нашего состояния.

По большей части я занимаюсь всякими мелочами. Складываю паззл, основная часть которого отсутствует. Но и все остальные детали раскиданы вокруг. Это довольно сложно.

Мне хочется заниматься общей картиной. Это постоянно у меня в голове. Но 90% времени мне приходится придумывать, как мы можем добиться победы завтра. Что мы вообще будем делать? На кого можно будет рассчитывать, и в какой баскетбол мы будем играть?» – признался Нерс.

«Сиксерс» идут за пределами зоны плей-ин с результатом 15-25.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
logoДжоэл Эмбиид
logoНик Нерс
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logoФиладельфия
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